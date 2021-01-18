倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開高震盪小跌，終場下跌4.39點，跌幅0.03％，收在15,612點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.77點，漲幅0.42％，收在185.45點；三大法人進出方面，外資續賣15.51億元，投信轉買0.57億元，自營商續賣1.42億元，惟外資法人於台指期賣超3,131口多單，累計淨空單部位為27,983口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

隨國內醫院群聚感染升溫，市場恐慌情緒蔓延，台股早盤一度重挫近300點。台股累積漲幅已大，故短線上一旦有任何風吹草動，難免引發劇烈震盪，不過，根據巴隆金融周刊（Barron's）舉行的線上圓桌論壇，專家紛紛預估，2021年美國經濟成長率將高達6％，Durable資本夥伴公司投資長艾倫波傑（Henry Ellenbogen）更指出，若新冠疫苗能有效抑制疫情，自夏季開始，美國經濟將有半年的優異表現。

反觀台灣，經濟復甦訊號尤其明確，不僅行政院主計總處大幅上修去年國內生產總值（GDP）成長率至2.54％，預估今年國內經濟成長率可望上看3.83％。此外，各機構亦上修2021年台灣經濟成長率預估值。經濟可望復甦，加上全球資金效應持續延燒、內外資大戶心態正面偏多不變。就技術面而言，10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線仍維持多頭排列向上。

個股方面，本周納入投資組合的偉詮電，筆電、5G智慧手機等產品陸續採用快充，USB-PD出貨力道提升，配合趨勢在多方、量能增溫、內外資法人心態積極偏多不變，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，盤面主軸仍圍繞於台積電大聯盟、鴻家軍、AI、5G、NB、車電、綠能產業等，投資人可逢低做多。

(工商 )