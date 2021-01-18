運達投顧分析師洪任浚本周投資部分異動，健和興因1月15日量價不符選股規則予以剔除，偉詮電調整為59張。

運達投顧分析師洪任浚表示，台股受新增本土案例影響，早盤一度重挫300點，然而，台灣新增兩例本土案例，相較於全球每天大增萬人的幅度而言，實在是微乎其微。尤其新冠疫苗已經問世，台灣在三月亦將拿到疫苗，有了疫苗保護，疫情可望緩解，經濟亦將自谷底展開反彈。

台股雖突破「萬六」關卡，仍有位階相對偏低之族群值得留意。不過，類股間仍維持著輪動輪漲模式，近期盤面資金轉向電動車、設備等族群，這些個股股價都位於低檔區，且基本面表現良好，股價本益比不高，在買盤布局下，有利股價波段上攻格局。

個股方面，本周納入投資組合的偉詮電，蘋果取消附贈「豆腐頭」策略，帶動快充需求提升，USB-PD出貨量增加，營收成長。

選股方面，久元MINI LED電視應用起步，帶動設備投資需求升溫，與牧德合作開發之新產品亦進入出貨階段。牧德為全球唯一光學檢測設備供應商，在5G、HPC、汽車板及PCB設備需求高速成長下，新產品可望加快治具更換速度、提升稼動率、降低針傷風險，建立新市場利基。

此外，凡甲近年進行產品組合調整，切入伺服器與車用等高門檻產品；車用方面更切入電池供應商寧德時代，間接打入特斯拉大陸供應鏈。伺服器方面，可折彎高速線（F Cable）薄度、寬度均較競爭者更具優勢。2020年前三季達5.65元，全年有望突破7元新高，反觀股價仍處相對低檔，可逢低布局買點。

(工商 )