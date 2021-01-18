電弧爐集塵灰處理大廠台灣鋼聯（6581）總經理方彥斌18日在法說明會上指出，國際鋅價今年可望在全球原物料價格上漲下維持高檔；子公司台鋼收益可望有2至3成的增加空間；環保署環評已審查定稿，鋼聯今年可新增共12類型不同資源廢棄物來源。在多方業務量成長下，預期2021年的營收獲利，會比去年有顯著的成長。

鋼聯累計2020年合併營收16.22億元，年減1.72％。

鋼聯目前營占比中，收集上游電弧爐客戶的集塵灰，回收氧化鋅銷售88.92％、集塵灰清除再利用6.1％、汙染土壤清除再利用4.99％。

方彥斌指出，2020年第四季，受惠國際鋅價上漲，讓鋼聯去年雖受疫情衝擊，營收只有小幅衰退；今年以來，鋅價雖有回檔，但，預期在全球原物料需求增加下，全年價格仍會比2020年年平均鋅價2,265美元還要高，這有利今年營收獲利的增加。

另外，台灣鋼聯100％轉投資子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策。2020年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條，2021年起將拉高處理量能30%。

此外廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也已於2020年底正式啟用，將跨足爐碴預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控，目前已與下游廠商完成簽約並開始供貨。

在增加廢棄物處理來源，方彥斌表示，歷經兩年時程，鋼聯所提出的環評變更申請，已順利於2020年12月通過環保署環評審查定稿，2021年將新增共12類型不同資源廢棄物來源，以充份利用剩餘之產能，其中包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰／渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯含鈣之焚化飛灰、具熱值資源廢棄物、SRF/RDF等項目，110年將逐步邁向全面多元化成長動能佈局，展開規畫納入國內難處理、高單價的廢棄物。

今年的營運前景，方彥斌表示，已完成開源節流戰略布署，將全免啟動多元化營運方向，預期今年營運表現可望較去年成長。

(工商 )