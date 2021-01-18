中華電信及13家5G AIoT垂直應用領域廠商，18日宣布進駐亞灣5G AIoT創新園區。（柯宗緯攝）

中華電信及13家5G AIoT垂直應用領域廠商，18日宣布進駐亞灣5G AIoT創新園區。（柯宗緯攝）

高市府去年底號召國內外業者在亞洲新灣區成立「高雄5G AIoT大聯盟」，打造全台最完整的5G AIoT驗證與示範場域。中華電信及13家廠商夥伴18日宣布正式進駐，中華電信前期投入3億布建創新園區資通訊基礎建設，3年內創造500個高階就業機會。高雄市長陳其邁力讚業者投資台灣，直誇這組合是「強強配」。

陳其邁提及，高雄適合軟體、新創發展的基地，不論是5G AIoT及未來其它新創服務，市府也將提供最有效率優質服務。未來5G AIoT新創園區將與中華電信合作，進行園區基礎設施及系統整合，雲端服務及新創業者則由微軟協助整合。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信是亞灣「高雄5G AIoT國際大聯盟」創始成員之一，將為創新園區建設資通訊基礎網路，包括無線、光纖網路等，也會建設企業5G專網和雲端機房，此外還會建設驗證測試5G各項創新應用的實證場域。

謝繼茂進一步說明，創新園區初期將打造智慧製造、AR及VR應用、無人機巡檢及物流運送、智慧交通、健康管理與照護、智慧路燈及環境偵測等7大項5G垂直應用實證場域，促成高雄產業轉型，再將台灣解決方案輸出到國外。

高市副市長羅達生指出，5G AIoT創新園區在亞灣58公頃範圍，包括高軟一期、高雄展覽館、港埠旅運中心、電競館、流行音樂中心、港務貨運碼頭等場域是合作創新應用，期待未來外溢效應，與高雄既有產業連結，讓產業高值化，成為半導體產業之後的第二座「護國神山」。

中華電信與國際大廠微軟，以及國內廠商中光電、佐臻、品臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、寶蘊凌科、達明機器人、愛實境、AECOM、緯謙科技等13家廠商夥伴合作，共同進駐高雄亞灣區(註)，一起前進5G AIoT的藍海市場。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄亞洲新灣區是中央未來幾年推動5G AIoT重要的場域，市府也積極為場域主、相關業者串起合作平台，相信在今日中華電信及微軟等指標性廠商帶頭宣布進駐後，將加速亞灣5G AIoT生態系成型，藉由大帶小組成5G國家隊，讓台灣的5G AIoT產業接軌國際、輸出至世界各地。

(中時 )