中國外交部發言人華春瑩今天說，中方已決定對在台灣議題上表現惡劣的美方負責官員實施制裁。另外，也決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美方人員「對等制裁」。

綜合陸媒澎湃新聞、環球網報導，中國外交部下午召開例行記者會，華春瑩被媒體問到涉台與涉港問題時，提出以上的「制裁說」，但她並未說明制裁對象有誰。

有記者提問，美國月初宣布解除與台灣的交往限制，中方表示「美方必將為其錯誤行為付出沈重代價」，具體舉措為何？

華春瑩說，鑒於美方錯誤行徑，「中方已經決定對在台灣問題上表現惡劣的美方負責官員實施制裁」。

另外，美國國務院15日宣布，為回應港府日前逮捕55名泛民主派人士，制裁中共中央港澳工作協調小組副組長尤權、駐港國安公署副署長孫青野等6名中港官員，這些人士在美資產將被凍結。

對此，華春瑩則表示，針對美方錯誤行徑，「中方已決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁」。

她聲稱，美方有關行徑是插手香港事務，粗暴干涉中國內政和中國司法主權，中方對此堅決反對、強烈譴責，並堅定支持香港有關部門依法打擊違法犯罪活動，「維護法律權威，捍衛國家安全」。（編輯：楊昇儒）1100118

(中央社)