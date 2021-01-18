超商賣的蔬菜通常都已經包裝好並標價，讓民眾選購時一目了然，不過有網友表示，近日到全聯買大白菜，看到架上兩顆一樣都是69元，大小卻差了將近一倍，讓他相當困惑，因此拍照PO網，詢問大家該買哪一個？不料有過來人揭背後真相，答案讓眾人驚呆。

原PO 16日在臉書社團《我愛全聯好物老實說》PO照詢問「這兩個都69塊您選哪一個？」從照片可見，同樣都賣69元的韓國大白菜(1/2切)，但左邊的體積明顯比右邊的大了將近一倍，讓眾多網友驚訝，而且乍看之下並沒有甚麼問題。

網友PO出全聯架上大白菜，發文詢問「這兩個都69塊您選哪一個？」。(圖/截自臉書 我愛全聯好物老實說)

照片曝光後，不少網友直覺反應，同樣價錢當然選大的，紛紛回留言「我要大的」；但也有人回應「家裡人少，我會選小的」、「要經過我的手握感認證」、「我會嘴硬說選小，手賤拿大的啦」、「選小，當餐完食。選大，煲湯不食」。

還有不少網友回應「大的不是當日現切的」、「小的新鮮，選小的」。有內行網友看完照片後透露，大的已經切開很多天，看起來在變色了，仔細看可以看出大顆蒂頭發黑了，而且中心已經長出新的包心，顯示已經切開很多天，因此建議選新鮮、吃得完的；也有網友建議看想做什麼料理而定，還有人說「我也遇過，站在那思考了一下，決定都不買」、「去菜市場買只要半價35元」。

白菜長小黑點不新鮮？專家解答

(中時新聞網)