近來寒流接連報到，冬季是心肌梗塞好發期。60歲劉姓義警去年搬重物無預警胸痛難耐，經救護車火速送醫到高雄榮總，打通阻塞的左前降枝冠狀動脈，休養1周才平安出院。1月19日為台灣心肌梗塞日，高榮18日辦記者會，叮嚀民眾謹記保心祕訣「心痛喘、盜冷汗，卡緊叫救護車」。

高榮重症醫學部主任黃偉春引用報導數據指出，攝氏24度基準下，氣溫每降1度，台北民眾心肌梗塞住院率會上升2.6％，而高雄民眾對氣溫變化更敏感，心肌梗塞住院率會上升4％，提醒把握到院前急救，可減少減少猝死機率。

「119台灣心肌梗塞日」，高雄榮總醫院18日舉行記者會，邀心肌梗塞患者現身說法，提醒民眾保命要訣。（高雄榮總提供／柯宗緯高雄傳真）

高市在救護車設置十二導程心電圖，歷經9年推動，成功搶救316名心肌梗塞人，近年陸續推展到全台19縣市設置救護車心電圖系統。但據高市衛生局統計，全市心肌梗塞病人只有2成利用119救護車到醫院搶救。

黃偉春指出，高雄市消防分隊全面配置救護車心電圖系統，其中84％分隊有利用心電圖診斷心肌梗塞病人的經驗，鳳山分隊搶救46位病人，搶救逾20位心肌梗塞的分隊有岡山、瑞隆分隊。

高榮邀請心肌梗塞患者現身說法，左營劉姓義警透露，發病前半年經常胸悶，某日搬運重物時，突然胸痛、冒冷汗。他感謝當時左營消防分隊救護員替他做心電圖，醫師判定為急性心肌梗塞，經注射雙重抗血小板藥物及心導管治療，打通阻塞冠狀動脈，順利撿回一命。

(中時 )