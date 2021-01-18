北部一家Google地圖評價4.2顆星的西餐廳，遭爆出店家拒絕讓醫護人員進店消費，要求只能外帶，有媒體提問新北市要如何兼顧民生跟防疫？侯表示，應該體諒、包容，支持我們所有的醫護同仁。

侯友宜表示，醫護同仁已經犧牲奉獻夠辛苦了，不管是餐飲業或是其他的行業，把防疫做到位，也要用全心全力來支持我們的醫護同仁，做他們最強大、有力的後盾。

(中時 )