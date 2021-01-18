餐廳遭爆拒醫護限外帶 侯：應該體諒及包容 17:342021/01/18 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今天出席藥師服務獎頒獎典禮，對醫護人員受到不當對待做出回應。（李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部一家Google地圖評價4.2顆星的西餐廳，遭爆出店家拒絕讓醫護人員進店消費，要求只能外帶，有媒體提問新北市要如何兼顧民生跟防疫？侯表示，應該體諒、包容，支持我們所有的醫護同仁。 侯友宜表示，醫護同仁已經犧牲奉獻夠辛苦了，不管是餐飲業或是其他的行業，把防疫做到位，也要用全心全力來支持我們的醫護同仁，做他們最強大、有力的後盾。 案852確診護理師足跡未公布 感染醫憂：恐成破口 再爆本土染疫 蔡英文呼籲民眾：配合防疫是對醫護最大的支持 (中時 ) #醫護 #同仁 #外帶 #應該 #體諒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫院爆群聚 蘇貞昌：少搭機和群聚 減輕醫護壓力 12:422021/01/18 政治 北部院內感染遭抨擊 侯友宜發聲：為醫護人員加油 11:122021/01/18 政治 打臉周玉蔻爆料 陳時中揭案856醫師身分 14:452021/01/18 生活 富商勾串法界連環爆 司法院調查報告出爐 20名法官涉案 11:412021/01/18 社會 震撼彈！唐綺陽身體到極限：要告別20年來做的事 08:412021/01/18 運勢 期貨公會理事長糜以雍 市場向好 2021精采可期 04:102021/01/18 財經要聞 蔡英文寫信給醫護 孫大千：總統要認真做事不是只會當文青 08:122021/01/18 政治 楊志良轟管理失能 阿中閃答作戰中 04:102021/01/18 生活新聞 醫護人員染疫竟挨轟 陳沂嗆酸民：你們這些刁民去死一死 08:192021/01/18 娛樂 北部醫院院內感染擴大 侯友宜：全力防範所有可能性 10:592021/01/18 生活 封室至1月28日 紅黃綠3區列管 04:102021/01/18 生活新聞 政治熱門新聞 黃捷罷免會過嗎？美智庫內部民調爆最終結局 - 政治 名嘴罷免前嗆中壢人一盤散沙 後稱王浩宇活該被罷 網笑：彎轉真快 - 政治 王浩宇罷免為何學韓國瑜蓋牌？媒體人吐原因：黃捷危險 - 政治 是否罷免對手3Ｑ哥 顏寬恒說話了 - 政治 【罷王成功】王浩宇下周提罷免無效？四叉貓：翻盤機率極低 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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