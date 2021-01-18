PTT最大討論版八卦版本週試行無政治新聞週，若有網友張貼政治新聞一律刪除。綠委蔡易餘今日受訪表示，身為一個網友，自己對於這種限制言論自由的做法並不贊同。

PTT八卦版主近日公告，將於1月18日至1月22日試辦，禁止政治新聞張貼。並表示這項爭議歷經多年，沒有迴避不處理的空間，要用「最謙卑的心情，請鄉民同胞體諒。」並在公告後發送P幣(PTT虛擬貨幣)給底下回文的網友。

公告一出，有鄉民正面肯定表示，希望可以持續，讓政治狂熱者的推文減少，也有人認為，此舉會讓網軍背後的公關公司斷絕生路。

但也有網友質疑，為何等到網軍帳號被站方砍了好幾千個才禁止？另有網友表示，版主現在的想法「好像在過濾不利台灣的言論」，還以為自己是在維護自由，實際上根本是在開民主倒車。還有人問「版主公告還發P幣，根本是公然帶頭帶風向，是何居心？」

網友表示，民進黨副秘書長林鶴明負責監控PTT是公開的秘密，加上現在執政黨又遇到綠營民代王浩宇罷免案，以及接下來無黨籍議員黃捷等人的罷免案，為避免風波擴大，所以綠營已將手伸入八卦板管理層，做好新聞「自綠」。

蔡易餘認為，PTT是自行運作，跟政府沒關係，所以說執政黨介入，那也未免扯得太遠，但也的確有很多公關公司都在上面操作，未來都可能受影響。可是即便如此，對於八卦版限制網友自由討論政治時事的作法，仍感到不妥。

(中時 )