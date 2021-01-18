20多歲李姓男子在社群軟體Facebook上發佈說「不知道還能怎麼做，如果可以選擇那乾脆消失在這條河裡好了」，揚言跳前鎮河輕生。（柯宗緯翻攝）

高雄一名李姓男子近日心情鬱悶，跨坐在前鎮河護欄上意圖輕生，前鎮街派出所所長楊鴻景、警員邱佑心接獲民眾報案後迅速趕到，所長一句台灣英語「非死不可(Facebook)」，讓李男破涕為笑，順利勸下他的念頭，及時挽救一條寶貴生命。

楊鴻景透露，當日凌晨0時30分左右，前鎮警分局前鎮街派出所接獲民眾報案，他的朋友一名20多歲的李姓男子，在社群軟體Facebook上發佈說「不知道還能怎麼做，如果可以選擇那乾脆消失在這條河裡好了」，揚言輕生，並且失聯超過2個小時，親友們心急如焚，警方聞訊後立刻前往協尋。

不久，警方即在昏暗不明的河畔，發現一名男子跨坐在前鎮河護欄上，上前關心詢問，男子矢口否認輕生意圖，但所長不敢大意，除了開導勸他不要「親痛仇快」，還一口台灣英語『大家都看你「非死不可(Facebook)」啦』，這雙關語讓李男破涕為笑，瞬間轉念放棄了輕生的念頭，最終李男願意坐上警車，讓警方送他回家。

一路上楊所長安慰李男，告訴他只要活著就有希望，雖然感情路上多不順利，但是還有許多親友關心。剛回到家，已經等候多時的親友們立刻獻上一個溫暖的大擁抱，多人相擁而泣。警方的救命恩情，親友們感動萬分，這場跳河驚魂記也在連聲道謝中溫馨地落幕。

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