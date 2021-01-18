為持續精進月票販售作業流程，並提供未中籤民眾更充裕尋找替代停車空間時間，台北市公有停車場月票販售，自1月起調整月票販售相關作業時程，停管處說明，身心障礙者自行駕駛購票日期調整為18日0時起至19日24時止（原為每月23日0時起至24日24時），一般月票線上登記日期調整為當月5日7時起至20日14時止（原為售票當月10日7時起至25日14時）。

停管處說明，抽籤日期調整為售票當月20日15時（原為25日15時），繳款期限調整為售票當月23日24時止（原為28日24時止），以利有停車需求民眾彈性調整，登記網址為 https：／／monthtkt.pma.gov.tw／park／。

停管處表示，民眾有相關購票作業問題，可電洽停管處或至停管處所轄的售票停車場，由管理室現場人員協助相關事宜。停管處提醒民眾，請留意售票時程，以免錯過登記時間，並可多利用線上支付功能購買月票，以減少至停車場之不便。

(中時 )