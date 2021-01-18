北京在香港實施《香港國安法》之後，香港政治情勢大幅轉變，英國對香港啟動新的英國國民海外護照(BNO)政策，預期會有大批港人加速移民。圖為香港居民參加抗議活動。(圖／推特@ruehlig）

北京在香港實施《香港國安法》之後，香港政治情勢大幅轉變，為因應新的情勢，英國今年1月對香港啟動新的英國國民海外護照(BNO)政策後，預期會有大批港人加速移民，這波移民潮預計在未來5年內將帶走資金高達758億美元(約合台幣2.2兆)，這對香港影響巨大，北京已聲稱將對此採取反制措施。

據《德國之聲》報導，美國銀行（BOA）發表報告指出，未來5年會有大約32萬名港人移民英國，其中近半將在2021年成行，預計今年內將有360億美元（約合台幣1兆元）資金流出香港，未來5年裡將共為758億美元。

報告說，這個數字相當於去年淨流入香港資金的一半，有人因此擔心會造成港元匯率走弱，但如果中概股自美國退市回流香港上市的速度加快，將會帶來龐大的資金流入，即便移民潮帶走資產，港元對美元匯率仍會維持目前水平。

該報告引用英國內政部數據顯示，2019年7月持有BNO的人數為16.7萬，2020年底時已快速上升至73.3萬，估計今年將有15.33萬港人到英國定居。

港媒《南華早報》日前報導指出，北京正在考慮反制措施，其中包括禁止英國BNO的持有人擔任香港公職，甚至取消其投票權。本月20-22日大陸人大常委會可能將BNO列上議程，但未必會有最終結果。

該報引述消息人士的話稱，禁止BNO護照持有者擔任公職有法律根據，實施起來難度不大；但取消一個人的公民選舉權利法律層面比較複雜，難以執行。

《星島日報》則認為，上述傳言不太準確。北京可能會對取得BNO英國籍的人取消其中國籍，因此亦不再是香港永久居民，理所當然無法擔任公職也無投票權。

報導說，英國1月開始受理持有BNO的港人申請英國居留，目前約540萬人有資格申請，包括申請者本人及其親屬。這項政策是在去年《香港國安法》生效後宣布，取得BNO的港人可在英國居留5年後申請永久居民，再住滿一年後即可申請英國護照。

北京一向只承認BNO是旅遊證件，而非護照。去年7月大陸外交部發言人汪文斌曾威脅，將不再承認BNO作為旅行證件。日前香港保安局長李家超受訪時表示，BNO只是旅遊證件，不享有任何領事保護。英國改變BNO的做法，如果北京對此有任何決定，特區政府當然積極配合。

(中時新聞網)