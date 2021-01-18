大陸知名網紅「半藏森林」胡文婕，因甜美清純的外表神似韓國女星IU而爆紅，然而他卻被爆出介入閨蜜網紅阿沁與男友劉陽的5年戀情，甚至床戰沒有做避孕，不但形象一落千丈，遭受到大批網友撻伐，還慘遭經紀公司解約，疑似是受不了酸民始終不放過她，17日胡文婕終於出聲反擊。

胡文婕在微博發文表示，事發至今已經1年，「我在網絡上的任何舉動都會掀起一場道德審判的盛宴，許多人在這場盛宴帶來的熱度中獲得了利益。與此同時，我的肖像、隱私、人身安全等合法權益每一天都在遭受全方位侵犯，甚至在我沒有更新任何社交軟件的那段日子，這些侵犯也持續存在」。

胡文婕坦言，她直到現在看到惡意留言，還是沒辦法視而不見，「有人想看有道德污點的女人跪地求饒，甚至凌遲處死以『洩憤』。我絕不上演這戲碼。在公德領域裡，法律以一毫克的『罪』量一毫克的『刑』。可在私德層面，沒人能為無限膨脹的『洩道德審判』劃定邊界。」

胡文婕忍無可忍反擊酸民。(圖/翻攝自半藏森林微博)

胡文婕痛訴，自己所承受的「私刑」已經超過了道德底線，也強調自己並不是在討拍，最後她對自己信心喊話，「感謝私信裡的那些善意，但我不怕了，無底線的辱罵聲無法再入我耳」，也正向地說，「不要被輕易摧毀。面對問題、承認錯誤、找回自己，去觸摸更真實更有溫度的世界吧」。

(中時新聞網)