漢磊二轉換債 1/19起預收款券 17:402021/01/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日表示，漢磊二轉換公司債（37072）自1月19日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 漢磊二轉換公司債因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自1月19日起10個營業日（到2月1日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 興櫃新股掛牌三連發 消防猛男 號召來捐血 (工商 ) #漢磊 #櫃買中心 #預收款券 #轉換公司債 #營業日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元創、全譜、勤凱 今起預收款券 04:102021/01/18 證券．權證 中概股回流潮 港科技股添動力 04:102021/01/18 投資理財 《櫃買市場》3股1債 18日起預收款券 08:182021/01/18 財經 擴大綠能投資 台電今年發債衝千億 史上新高 04:102021/01/17 財經要聞 1,598億 金控發債2020飆天量 04:102021/01/16 金融．稅務 電動車 科技業下一個成長動力 11:302021/01/16 財經 舌尖偽出國！愛買攜手復興空廚 特色年菜搶市 16:402021/01/18 生活 富時羅素陷窘境 陸債納WGBI 引日資反彈 04:102021/01/16 全球財經 磊山「新十年計畫」發展菁英團隊 盼夥伴成退休傳承專家 16:592021/01/18 財經 小米年貨節開跑 新品小米手錶超值版與米家螢幕掛燈開賣 13:322021/01/18 科技 《半導體》記憶體市場復甦 力成獲美系外資價、評雙升 12:502021/01/18 財經 財經熱門新聞 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 要聞 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 華爾街頭痛 拜登料提名20年來最激進監管者 美股泡沫將破？ - 財經 聯發科5奈米 陸手機廠灌大單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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