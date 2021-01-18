全國最早綻放的信義鄉草坪頭櫻花季，將於23日登場。（廖志晃攝）

信義鄉農會梅子夢工廠，可以採購優質農特產品伴手禮。（廖志晃攝）

玉山下的信義鄉草坪頭，是全國櫻花最早綻放的地方，今年櫻花季將於1月23日登場，延續到3月，櫻花、桃花及李花陸續盛開；南投縣長林明溱表示，草坪頭櫻花點綴在青翠茶園間，非常漂亮，美中不足是電線切割畫面，將請台電改善。

草坪頭櫻花季18日揭開序幕，包括信義鄉長全志堅、信義鄉農會總幹事黃志輝及議員謝明謀等人都共襄盛舉；林明溱表示，歡迎大家到信義賞花、東埔泡溫泉。

全志堅指出，草坪頭觀光休閒農園沿路遍植4000多棵櫻花樹，粉紅花雨如煙似霧，漫步櫻花小徑賞花之餘，可以享受美麗的茶鄉風光及濃醇的茶香，體驗農村生活，還有桃花、李花及梨花爭豔，讓心情放鬆。

全志堅說，賞完櫻花美景後，可以到附近的神木村探訪千年巨樟神木，再到東埔溫泉泡湯，或到部落深入了解原住民布農文化，採購當地最新鮮的蔬菜、水果，回程到梅子夢工廠採買梅子相關農特產品及伴手禮。

20年前，信義鄉農會總幹事黃志輝鼓勵草坪頭的農民，在田野茶園間種植櫻花，如今蔚然成林，更成為賞櫻重地，吸引賞花人潮也帶動地方產業發展，居功厥偉；黃志輝預測，草坪頭櫻花再過2周，將全面盛開！

為改善賞櫻期間交通壅塞問題，將進行交通控管，小型車可停放桐林道路或台21線合法區域，開入園區酌收每輛100元清潔費；大型遊覽車在草坪頭牌樓讓遊客下車，再迴轉至桐林道路（桐林橋至龍華橋段）單向停車，今年不提供交通接駁車輛；遊客入園每人收清潔維護費50元。

(中時 )