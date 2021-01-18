高雄謝小姐2019年照顧肺炎氣切的老母身心俱疲，情急之下找來非法越南看護，才一日就被專勤隊查獲，重罰7.5萬元，謝小姐提訴願被駁回，再提行政訴訟。高雄地院認為，謝女情急沒有查核看護證件情有可原，認定勞工局裁罰有行政裁量瑕疵，最後判訴願決定及原處分均撤銷，謝女免罰，可上訴。

判決指出，謝女母親2019年10月因大腿骨折住院，多次感染肺炎住進加護病房還進行氣切，病情嚴重需人24小時照顧。謝女一家人也因長照，經濟與工作陷入困頓，情急之下才透過他人介紹聘請越南籍看護代為照顧老母。

法官調查，該名越南看護2017年3月經雇主通報失蹤，勞動部也廢止聘僱許可。2019年11月21日在醫院病房遭內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊查獲。謝女辯稱沒有詳查看護身份，以一日2400元代價聘請、代為24小時照顧母親。

勞工局以違反《就業服務法》為由開罰，同時衡量謝女狀況，依《行政程序法》之比例原則減輕最低罰鍰一半。

法官認為，謝女付出高於行情的日薪緊急聘看護照顧重病母親，顯見沒有選擇違法外勞、貪小便宜的動機，也僅聘雇1日就被查獲，罰7.5萬元顯然逾越比例原則。法官表示，「行政秩序罰」有不知法律規定者、可減輕或免除其罰規定，此案有違《行政罰法》第18條第3項「有免除處罰之規定者，不得低於法定罰鍰最低額之三分之一」的行政裁量瑕疵，最後判訴願決定及原處分均撤銷，全案可上訴。

(中時 )