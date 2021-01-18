新加坡政府表示，新加坡將會在今年恢復舉辦「香格里拉對話」(The Shangri-La Dialogue)，日期定於6月4日至6日。這是亞洲各國就安全問題的對話峰會，在去年因為COVID-19大流行而取消。

路透社報導，新加坡國防部長黄永宏在社交媒體上表示：「香格里拉對話將能在今年恢復舉行，這是因為新加坡已採取更有效的衛生安全防範，並且正在進行國民疫苗接種。」

不過，新加坡國際戰略研究所沒有對今年會有多少國家參與，以及預期的出席人數發表評論或猜測。

香格里拉對話於2002年首次舉行，該活動是由英國國際戰略研究所與新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室共同舉行，地點在新加坡市中心的新加坡香格里拉大酒店，因此稱為香格里拉對話。通常吸引了來自全球的高層軍事官員、外交官和武器製造商。

由於疫情的影響，原本在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行的「 達沃斯世界經濟論壇」，也遷至新加坡舉行，時間是在5月下旬主辦。

新加坡認為，即使疫情還沒過去，世界依然必須儘速恢復運轉，因此他們正在以自己的影響力推動各種國際會議的舉行。

(中時新聞網)