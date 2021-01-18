南台灣代銷龍頭上揚國際建築團隊董事長林聰麟，跨行跨很大！旗下除有建築本業外，近年還跨足旅行社，甚至餐飲市場。他轉投資的麟餐飲美食公司旗下的「麟咖啡」，座落在美術館豪宅的高雄1號店今（18）日開幕，力拚5年內200家，要以全台第三大的咖啡連鎖品牌為目標。

「麟餐飲」開設的首家麟咖啡為台南林森店，去年底接續開台南巴克禮分店，高雄美術皇居店是第3家，林聰麟透露，接著將以每月1至2家的速度展店，目前有6家裝潢中，預計年底在台中以南展店20家，5年內開設200家分店。

南台灣代銷龍頭跨很大！麟咖啡力拚5年全台第3大咖啡品牌。（柯宗緯攝）

值得一提的是，「麟咖啡」不僅賣咖啡和餐點，還是賣房「利器」。林聰麟觀察，有麟咖啡進駐後的部分建案，建案及餐飲互相拉抬人氣，賞屋民眾與來店用餐民眾呈現正成長。

林聰麟表示，初期麟咖啡不走加盟型式，堅守品質，未來將招收會員，拓展效益。麟咖啡店內可喝到精品咖啡，也有美味的平價美式咖啡，「價格低於星巴克，高於路易莎」，開幕期間即至1月22日，單品手沖咖啡除外，所有飲品買一送一。

(中時 )