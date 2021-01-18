疫情嚴峻 嘉義縣政府取消今年新春團拜 17:452021/01/18 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣政府18日宣布取消今年原訂2月17日的新春團拜，減少群聚傳染風險。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府18日宣布取消今年原訂2月17日的新春團拜，以減少群聚傳染風險。 縣府表示，中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增1例新冠肺炎本土個案（案863），疫情嚴峻，為杜疫情延燒，取消新春團拜，降低可能傳染途徑風險。 縣長翁章梁提醒鄉親，應做好自我健康管理，除了勤洗手，前往公共場所，也記得戴口罩，並以拱手拜年代替握手。 疫情升溫 油價周一續挫 國際疫情持續嚴峻 無薪假遇小亂流 (中時 ) #新春團拜 #疫情嚴峻 #嘉義縣政府 #18 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市府連續兩年取消新春團拜 盧秀燕：防疫優先 09:402021/01/18 生活 爆院內感染7天 陳時中鬆口：就是部立桃園醫院 13:432021/01/18 生活 不畏疫情 南科拚營業額破兆 04:102021/01/18 地方新聞 《產業》郵政物流園區2中心動土 蘇貞昌盼把握契機轉型 16:142021/01/18 財經 院內感染擴大 蔡英文喊話：疫情都在穩定掌控中 16:502021/01/18 政治 疫情仍屬嚴峻 台塑年終不加碼紅包 以購股獎勵金發放 13:312021/01/18 財經 疫情經濟蕭條 公證結婚卻夯 04:102021/01/18 社會新聞 金研院看世界－銀行業《國際財務報告準則第9號》因應新冠疫情之道 04:102021/01/18 專題周報 新聞早班車》旗艦館熄燈 華為手機恐退出台灣 07:132021/01/18 政治 TPCA：2020-2021影響PCB產業的關鍵發展 10:432021/01/18 財經 本土疫情擴大 生技醫療股逆勢上漲 10:412021/01/18 財經 寶島熱門新聞 中山google大神楊鎮澤 獲選教育金鐸獎 - 寶島 北港轉運站評估計畫完成 打造雲林沿海公共運輸樞紐 - 寶島 疫情嚴峻 嘉義縣政府取消今年新春團拜 - 寶島 金門迎新送春聯 金寧鄉公所現場揮毫 - 寶島 賽鴿保健食品宣稱療效 屏縣開罰20萬 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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