因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府18日宣布取消今年原訂2月17日的新春團拜，以減少群聚傳染風險。

縣府表示，中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增1例新冠肺炎本土個案（案863），疫情嚴峻，為杜疫情延燒，取消新春團拜，降低可能傳染途徑風險。

縣長翁章梁提醒鄉親，應做好自我健康管理，除了勤洗手，前往公共場所，也記得戴口罩，並以拱手拜年代替握手。

(中時 )