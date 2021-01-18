為了更深入了解關懷機構的照顧情形，高雄市長陳其邁18日到岡山身心障礙福利服務中心，及私立濟興長青園老人長期照顧中心，關心身障朋友及長輩是否吃好穿暖，生活環境是否舒適，也表達對機構投入及付出的感謝之意。

看到陳其邁到來，岡山身心障礙福利服務中心的學員們跳舞歡迎他。陳其邁跟著學員一起體驗「木箱鼓音樂課程」，教保老師說，藉由敲打音樂及肢體動作，統合聽覺及觸覺，可提升學員情緒穩定和手部細部動作。

該中心提供兒童早期療育及18歲以上身心障礙者日間照顧和多元課程，豐富身障朋友日常生活，每天約有100名身障朋友在中心接受照顧及福利服務。

不僅關心身障，也關懷長輩。陳其邁來到由社會局輔導成立的私立濟興長青園老人長期照顧中心，與長輩同歡、卡拉OK合唱，長輩都玩得很開心。

陳其邁說，照顧身障朋友和長輩是責任，更是讓市民安心的承諾。截至去年12月底，高雄市身障人口為14萬5110人，65歲以上人口數為46萬1393人，合計人口比率已達到22％。面對身障人口增加及高齡化社會的挑戰，建構完善照顧網絡，將是目前高雄市重要推動的目標之一。

(中時 )