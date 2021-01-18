根留台灣，紡織股王儒鴻（1476）全球營運總部，上周六（16日）舉行上樑典禮，儒鴻指出，新總部預計2022年第三季搬遷；未來大樓落成，集團員工可集中辦公，有利整體營運效益的提升。

新的營運總部落成後，儒鴻指出，主要的營運、業務、接單等集團主要的營運重心將集中在此。

儒鴻副總羅仁傑指出，儒鴻目前全球員工將近2萬人，其中國內就有約2,000人，目前在五股總部有兩棟大樓，分別為8層樓和5層樓，但空間還是不夠，因此也租了其他4個地點；但員工不能集中，對相互溝通協調總有不便。新總部落成後，總樓地面積廣達1.5萬坪，可讓儒鴻所有台灣員工聚集在一起辦公，可發揮最大營運效益。

至於原先位於五股的二棟大樓，儒鴻指出，將做為集團研發中心、創新基地。

2020年的第四季，在遞延訂單恢復出貨、平均單價提升、客戶銷售大幅成長下，儒鴻第四季營收已創同期新高；由於客戶下單動能持續增強，手中訂單能見度已看到第二季，因此，儒鴻指出，對於2021年的營運，是樂觀正向看待的，預期今年的營收獲利將可延續去年下半年的成長動能，可呈逐季成長。

(工商 )