中澳貿易爭端不斷，大陸自去年起以邊境檢疫為由，阻擋澳洲龍蝦進口，因此，澳洲業者只好出口轉內銷，但價格腰斬，一開始民眾還瘋狂搶購，便宜到連有的餐廳員工餐也在吃，但現在似乎已經吃膩了，不僅希望能有廚師發揮創意，讓龍蝦有更多元化的烹調方法，而有的龍蝦業者已經開始擔心未來會滯銷。

《香港經濟日報》報導，中澳關係低迷，大陸與澳洲地緣政治角力白熱化之際，陸方早前抵制一系列澳洲產品，知名的澳洲龍蝦首當其衝。儘管龍蝦業者稍早前以出口轉內銷、薄利多銷的方法減少損失，但在澳洲國內減價賣龍蝦的邊際效用正在減弱，更有許多澳洲人抱怨龍蝦吃到膩，希望能有廚師發揮創意，讓龍蝦有更多元化的烹調方法。

報導指出，澳洲價值最高的龍蝦是「西部岩龍蝦（Western Rock Lobster）」，過去出口比重通常達到95%，其中大多銷往大陸。但隨陸方禁止進口，許多西部岩龍蝦只好出口轉內銷，改為賣給澳洲本土消費者，但內銷價遠比出口低、目前價格只是一年前的一半。

然而，澳洲龍蝦減價內銷的策略，初期還有一些效用的，至少可減低龍蝦業者的損失。在去年耶誕節前夕，還有數百人在西澳州龍蝦批發商和零售商Catalano’s Seafood（卡達拉諾海鮮）旗下一家店排隊，為的就是購買平價龍蝦。

因此，Catalano’s Seafood在這個據點對當地消費者賣出逾1.3萬磅，遠高於前一年的不到500磅。該公司營運經理卡塔拉諾（David Catalano）表示，一個人為家人買30隻龍蝦並不稀奇，10、15和20隻等數字也很常見。

報導還提及，由於本土龍蝦價格下跌，澳洲人在烹調龍蝦時也開始發揮創意。一名34歲工程師吉羅（Ian Giraud）日前首次購買活龍蝦，他的料理方式是以大蒜、洋香菜和奶油燒烤，他說，我們甚至能舉辦家庭龍蝦烹飪比賽，看看誰的手藝較好。

Lotus(英國跑車、賽車製造商)甚至在與員工聚餐時，也用龍蝦犒賞下屬，並且親自烹調處理「龍蝦咖哩」。而另一名澳洲廚師山姆則在嘗試其他烹調的方法，但事實上，由於吃得太多龍蝦，他說，對吃龍蝦有點感到厭倦，因為他已看到和烹飪許多龍蝦，沒有吃龍蝦的胃口了。

另外，《TVBS》報導，也有澳洲龍蝦捕撈業者認為，未來不確定性還很大，去年第四季耶誕節那一陣子都不錯，不少家庭都趁機吃龍蝦大餐來慶祝，但誰知道之後會怎樣呢？就怕節慶過後，龍蝦可能會開始滯銷。

(中時新聞網)