桃園國際機場公司第三航廈土建工程招標，第二階段規格標今日投標，僅Samsung C＆T Corporation／榮工工程股份有限公司共同投標，該投標團隊通過審查。該標案預算為445億元，桃機公司將於28日召開評選會由，由委員決定該團隊是否為最有利標的廠商。

桃機公司表示，本案招標即將進入最後評選階段，於1月28日召開評選會議，屆時將由評選委員評選決定是否為最優勝團隊；倘經評選合格，機場公司暨顧問團隊將與之攜手並進，共同為國人打造未來國門。

第三航站主體航廈土建工程標係採選擇性招標，去年8月21日辦理第一階段資格標開標，有2組廠商團隊符合資格，原訂同年底辦理第二階段規格標開標，因廠商請求釋疑，基於周延起見延長等標期45天，至18日上午10點截止投標，僅其中1組廠商參與第二階段；下午2點規格標開標，Samsung C＆T Corporation／榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查。桃機公司將於1月28日舉行評選委員會評定出最優勝廠商後，分階段完成2024年北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳。

三航廈可滿足年容量4500萬人次出入境，其中，直接與T3連接的南北廊廳可服務2000萬人次，未來新增的遠端衛星登機廊廳可再增加旅客候機年容量2500萬人次。

(中時 )