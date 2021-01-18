財神寵兒4生肖運勢旺 詹惟中曝吸金大法

2021牛年新氣象！究竟辛丑年能獲財神爺眷顧的四位幸運4生肖有誰？風水國師詹惟中接受《中時新聞網》專訪表示，上榜的生肖要努力朝目標前進，財運會更加旺，此外，專家提醒，沒上榜的生肖別緊張，只要多跟他們接觸，就可以使用吸金大法吸取財運。

第一名 雞

屬雞的朋友，在今年是錢滾錢，財運亨通，小投資小賺，大投資大賺，或是之前的財富累積，可趁今年做一次向上提升。

第二名 蛇

屬蛇的人，在今年是三合正好走官祿宮，代表事業上考運好、升官、職務提升、掌大權，這都是屬蛇的朋友在2021年要勇於努力爭取，勇於奮戰。

第三名 豬

屬豬的朋友跟屬牛的是三會，今年正好坐落在夫妻宮，就是所謂的愛情財、配偶財，以及枕邊人的戀人財，專家提到，若另一半也是屬豬的，整體上是大加分，這時就要緊密結合在一起，夫妻和合出雙入對。

第四名 鼠

屬老鼠本身是三會，今年剛好走在整個流年的人脈財、交友財、交際財、兄弟財，所以人際關係屬老鼠的，要更加強自己與人互動及聯絡，包括應酬交際方面是不可或缺，找到方向就能發更多流年財。

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(中時新聞網)