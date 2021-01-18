雲林縣北港鎮台汽車站閒置20餘年，成為髒亂、治安死角。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮台汽車站閒置20餘年，雲林縣政府日前完成「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」，預定今年7月完成招商，完工後可納入大北港地區所有國道與地區客運車輛，再透過複合式經營，打造雲林沿海公共交通運輸樞紐。

台汽北港車站自1997年開出最後1班國光號後停止營運已20餘年，目前有1家客運業者租用部分空地置放車輛，但車站大樓毀損嚴重有如廢墟，與附近陸續進駐的星巴克、肯德基、家樂福等國際連鎖店格格不入，地方要求活化聲浪不斷。

雲林縣政府因此與土地所有單位國有財產署合作，規畫以民間參與興建、營運管理的BOT方式興建「北港轉運站」，縣府工務處表示，目前已完成「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」，與有意願進駐的廠商議約中，預定今年7月完成招商。

「北港轉運站」計畫，將拆除已有40年歷史的車站大樓，重建1至6樓的複合式商業大樓，1樓為車站、2、3樓設商場，4至6樓為多功能區，結合商場、娛樂、交通運輸，提升北港鎮與鄰近水林、口湖、元長鄉的區域交通運輸服務。

北港鎮公所指出，台汽北港車站位於台19省道旁，可說是北港鎮的門面，但因長期閒置，成為髒亂、治安死角，希望相關單位盡速重建活化，以免影響附近新興商圈的發展。

據了解，國有財產署為活化國有土地，提出「加強推動產業發展計畫」，2013年成功活化台汽雲林縣西螺鎮車站為「西螺轉運站」，相關單位可以此為參考，加速「北港轉運站」的完成。

(中時 )