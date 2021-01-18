2021年對台工作會議17日至18日在京舉行。新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。他強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程，以優異成績慶祝建黨100週年。

汪洋表示，2020年是對台工作極不尋常的一年。各地區各部門深入學習領會習近平總書記關於對台工作的重要論述，應變求變、克難前行，統籌做好應對疫情防控和經濟社會發展中的涉台工作，有效應對處置複雜局面，鞏固反「獨」促統大勢和國際社會一個中國格局，成績來之不易。

汪洋指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，「時」和「勢」始終在大陸這邊。要準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，把我們日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能。

汪洋表示，要堅決遏制「台獨」分裂勢力挾洋自重、謀「獨」挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去。

汪洋表示，要支持台商台企抓住大陸構建新發展格局的機遇，積極參與「十四五」規劃實施、國家區域協調發展戰略，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感。

汪洋要求，各地區各部門要胸懷「國之大者」，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，壓實責任，加強協調，把加強黨的全面領導落實到對台工作各方面全過程，把黨中央相關決策部署不折不扣地落到實處。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持會議。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一作工作報告。中央黨政軍有關部門和各地有關負責同志出席會議。

(中時 )