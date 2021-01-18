WhatsApp先前宣布修改用戶條款以及隱私政策，被解讀為將與Facebook分享更多資料、並有報導指出2月8日後用戶若不同意這些改動，最嚴重的話帳戶可能遭到刪除，引爆用戶不滿，紛紛跳槽到Signal或是Telegram等同類型的社群平台。對此，WhatsApp已做出最新回應，宣布將延後新條款實施時間，讓使用者擁有更多考慮的時間。

WhatsApp日前宣佈更新服務條以及隱私政策。相關內容將有3大修改方向，包含WhatsApp將如何處理用戶資料、企業帳號如何利用Facebook儲存以及管理WhatsApp的對話紀錄，以及WhatsApp如何跟母公司Facebook合作來提供高度整合的WhatsApp給用戶。但是被解讀為將與Facebook分享更多資料，且只讓用戶考慮到2月8日。然而引發軒然大波，在社群平台上引爆討論潮，且許多都是想要跳槽到其他平台的說法。

對此，WhatsApp透過官方部落格更新一篇「您有更多時間考慮接受最近更新的服務條款和隱私政策」的內容。當中指出針對近期的更新，網路上「有大量錯誤資訊流傳引起許多人關切」，因此做出了澄清。表示用戶與親朋好友之間在WhatsApp分享的內容，會一直以端對端加密進行保障，因此 WhatsApp 與 Facebook 均無法閱讀私人訊息。也因此不會留存所有使用者傳送訊息和通話對象的記錄，亦不能檢視分享的位置資訊，也不會將聯絡人資訊分享給 Facebook。WhasApp指出本次更新是為了因應未來可能會有更多的用戶在WhatsApp 上購物，所以在用戶條款與隱私政策的更新中加入新選項，為了提供使用者在 WhatsApp 上向商家傳送訊息時使用。

除了針對條款更新的內容進一步說明，也指出新條款生效的時間延後到5月15日，給予使用者更多時間來檢視新的服務條款和隱私政策。在原本預定新條款將要生效的2月8日當天，WhatsApp也說明不會有任何人的帳號遭停權或刪除。

另外針對網路上因為本次條款更新而出現的錯誤內容，他們也將加大努力，掃蕩有關 WhatsApp 隱私與安全政策的錯誤資訊。不過他們到底要以哪種方式來「掃蕩」這些錯誤資訊，則沒有明確說明。

(科技)