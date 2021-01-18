遠傳今日宣布推出創新升級的電信用戶服務「遠傳心生活」，為遠傳用戶打造行動生活圈，攜手包括肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家跨領域的領導品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出全新「遠傳心生活」App，打造一站式行動生活圈，全方位嘉惠遠傳用戶。

遠傳看見國人對咖啡日增的喜愛，推出「跨超商咖啡寄杯」服務，同時攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富三大超商，等於為遠傳用戶在全台提供逾一萬家領取咖啡的店點，為全台「咖啡寄杯」服務的規模寫下新頁，也為數位平台的應用立下高標。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳積極推動數位轉型，去年10月推出「遠傳搶付」服務，是數位轉型的重要一步，緊接著在今日創新推出「遠傳心生活」，廣邀跨界夥伴共同打造一站式數位服務，透過人手一支的手機打造用戶的行動生活圈，在優化的使用者介面與客戶福利全面升級的基礎上，提供用戶獨享的優惠，好康多多，還能天天回饋遠傳幣。所以「遠傳心生活」是遠傳為客戶服務有感升級的一大步。

只要是遠傳用戶就能免費下載「遠傳心生活」App、除了使用行動客服，並可同時享受遠傳心生活提供的尊榮與超值的回饋。我們期望透過「遠傳心生活」App跟我們的用戶能【靠得更近】，才能為他們【想得更遠】，提供更適用的福利與回饋，希望能夠挑戰一年內200萬用戶下載使用，推廣我們為遠傳用戶打造的行動生活圈。

為了讓用戶擁有「全心」體驗，遠傳也在用戶福利上全面升級！遠傳用戶每月所繳的電信費用，或是各項friDay加值服務的每筆消費，都可以回饋遠傳幣；回饋方式依照用戶年資或消費金額分為五級，可享不同等級的回饋，也就是用戶只要使用遠傳的服務越久、領得越多！回饋的1遠傳幣等同於現金1元，用戶可將遠傳幣用於遠傳friDay購物、friDay影音、音樂等各服務消費折抵，讓回饋的遠傳幣真正為客戶所用！

「遠傳心生活」推出的跨超商咖啡寄杯服務，攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富三大超商，愛喝咖啡的消費者只要在「遠傳心生活」一次下單即可，便利數位服務超有感！除此之外，作為用戶數位生活的第一站，「遠傳心生活」App同時納入諸多貼心的功能，譬如在快捷鍵提供多項便利服務，包括停車位立即找、計程車一鍵呼叫，協助用戶擴大行動數位生活應用面。

不僅體貼咖啡愛好者，「遠傳心生活」更與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，如肯德基指定套餐5折起；必勝客指定套餐下殺4折，foodpanda全平台與生鮮雜貨新客享4折優惠，iCook 愛料理VIP訂閱服務＆精選方案，更享「遠傳心生活」獨享優惠價。不僅餐飲方案回饋深，用戶方方面面的需求優惠，「遠傳心生活」更是一網打盡，如易遊網國内旅遊最高折600元；EZTABLE預付餐廳訂位現折110元；KLOOK指定行程享 5％ 遠傳幣回饋；共享機車WeMo Scooter最高送125元的騎乘金；完成新開立遠銀Bankee帳戶任務最高可獲500遠傳幣；新申辦遠傳friDay聯名卡可獲得700遠傳幣；完成Richard指定任務加碼送50遠傳幣。

此外，「遠傳心生活」更精心打造Lucky Friday幸運星期五的活動，週週推出驚喜優惠！歡慶「遠傳心生活」App上線，2021／2／28前還有1遠傳幣天天轉好禮，週週抽iPhone 12等大獎。現在下載遠傳心生活，首次登入即可獲得10遠傳幣，天天簽到再拿1遠傳幣，超多好康直送用戶手中。

(中時 )