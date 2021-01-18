國道1號中山高速公路開啟台灣交通運輸及產業發展新紀元，其中雲林縣斗南交流道扮演區域發展重要角色，雲林縣政府推動「斗南交流道特定區產業專區」，將以都市計畫分區分期開發，催生食品加工及倉儲物流園區，預期可創造1萬8000個就業機會。

雲林縣長張麗善表示，推動產業專區開發促進發展，是翻轉地方的重要方針，雲林縣政府在中央政府支持產業開發計畫外，也積極自力開發產業用地，以超前部署概念，選定重要區位用地開發，「斗南交流道特定區產業專區」是其中1例。

張麗善說斗南交流道特定區範圍內，東臨省道台1線延平北路、西臨鄉道雲71線中溪路、南臨縣道158線大業路、北臨中山高斗南交流道特定區計畫邊界，規畫540.9公頃以分期分區方式開發，全案已進入先期規畫階段。

雲林縣政府建設處指出，「斗南交流道特定區產業專區」先期規畫案，已於去年6、7月在斗南地區舉辦4場說明會，每場次都吸引土地所有權人、企業廠商及民眾數百人熱烈參與，另在去年9月舉辦專家學者座談會，提供開發意見做為規畫參考。

建設處說明，根據「斗南交流道特定區產業園區」開發問卷調查及彙整各方意見，將以科技創新規畫智慧農業科技研發專區、提高農產附加價值的加工專區、增加農產品內外銷多元通路的現代化倉儲物流專區，以及智慧農業實驗場域等為開發方向。

(中時 )