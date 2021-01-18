屏東縣政府自1月27日至3月7日止，推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案，屏東縣長潘孟安指出，凡自由行旅客入住活動合作旅宿業，即可享有每房政府補助500元，業者加碼優惠500元，現省1000元住宿優惠，而且省下千元外還能抽大獎，邀請全國民眾規畫遊程，「牛年旺返」就在屏東。

屏縣府指出，從前年底秋冬遊補助、去年安心旅遊補助，都呈現補助確實能吸引民眾出門遊玩，相對振興觀光收益，為此，縣府與縣境內旅宿業者合作，共同推出你500、我500，由縣府拋磚引玉、業者共襄盛舉，邀請遊客春遊屏東宿省一千。

而這項活動有多重優惠，除住宿省下千元，參與網路留言分享者、前5000名實際入住者都有不同的加碼優惠措施。

第一重加碼優惠、臉書分享就能抽好禮，從 1月20日起至1月26日止，在屏縣府交通旅遊處官方FB粉絲團「屏東GO好玩」按讚留言分享及tag好友，就有機會抽到凱撒飯店、福華飯店、怡灣飯店及亞曼達住宿券；另有按讚留言集氣加碼送，PO文只要留言參加人數破千人，就再加碼抽洋蔥糕禮盒。

第二重加碼優惠則是住宿享優惠活動，民眾只要登入活動補助系統，並於活動期間確實入住，就可享有住宿省一千元優惠，而前5000名入住者還加碼享有klook折價優惠碼。

第三重加碼優惠則是住宿再抽獎活動，3月7日「春遊屏東宿省千元」活動結束後，只要在活動期間有確實入住活動旅宿業旅客，可直接享有抽獎資格，獎品有iphone12、飛利普氣炸鍋、LG 掃地機器人、50吋電視、行李箱等共70個大獎。

(中時 )