目前停職中的28歲簡姓警員，因沉迷賭博積欠大筆賭債，竟於任職期間涉嫌向被詐騙報案的女被害人詐取6萬元未遂；東窗事發調職後，又涉嫌偷取他人存摺及印章盜領18萬元。但因與2被害人和解，台南地方法院18日依貪汙詐財未遂、竊盜、偽造文書等罪分別判刑1年10月與4月、褫奪公權1年，均緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並向指定的政府機關或公益團體提供100小時義務勞務。

到庭聆判的簡員表示，將與律師討論是否上訴。市警局則強調，目前簡員仍在停職中，將待全案判決確定，再進行處分。

判決指出，2019年6月2日簡員於台南市新營警局鹽水分駐所任職時，1名陳姓女子因被詐騙14萬餘元到鹽水所報案，簡員受理並製作筆錄後，見陳女單純可欺，又因自己欠下巨額賭債，竟與陳女聯絡，佯稱有熟識的銀行人員，可用鈔票編號追查詐騙帳戶，進而找出嫌犯追回款項，但要先付6萬元手續費給銀行人員。

陳女表示要跟男友討論才能決定後，簡員再與陳女男友聯絡，以相同說詞企圖說服對方付款，但男友察覺有異，向新營警分局民治所報案，經分局督察組約談後，詐財未遂的犯行才曝光。

之後，簡員被調任市警六分局警備隊，2020年6月15日他據報前往南區喜樹鄭姓市民的租住處協助就醫時，得知鄭男將郵局存摺等重要物品放在機車置物箱內，竟偷走機車內的存摺與印章前往郵局盜領18萬元。

案發後，簡員自白犯行，法官雖認為他知法犯法，嚴重傷害警察形象，犯行本不應輕縱，但考量他與2名被害人分別達成和解，並賠償鄭男18萬元，加上被害人也願意寬恕，因此給予緩刑自新的機會。

(中時 )