民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票，最終同意罷免票數為8萬5482，遠遠超過不同意票及廢票，王浩宇確定遭到罷免，不少支持罷免王浩宇的民眾齊聚罷王總部外歡呼。不過，卻有網友跑到綠委王定宇的臉書留言，指他(王定宇)遭到罷免，並引起論戰。對此，網紅歷史哥就在臉書上表示，如果把王定宇也罷免，「那就不是認錯囉！」

針對王浩宇遭罷免，有網友在王定宇臉書PO文下方留言表示，「恭喜罷免王浩宇成功，你準備好了嗎」、「罷掉王浩宇！換罷王定宇」、「王浩宇被罷免了，您怎麼看？」、「歷史性的一刻 感動 感動到快掉下眼淚……光榮中壢…1萬6千票當選議員！8萬3千票罷免當選…難得，值得恭喜！再次恭喜當選不分區選民」，明顯將王定宇與王浩宇兩人搞錯。

歷史哥今(18)日在臉書上發文指出，有太多人在王定宇的臉書發文「反串」，祝賀「王定宇遭到罷免」，多到都已經成了新聞，這個新聞提醒了民眾，「佛地魔還有一位同黨的異父異母兄弟需要罷免」，而只要真的把王定宇罷免，這些「反串」就不是認錯囉！預言台南將成為下一個民主聖地，台南市民準備好了嗎？

這篇文讓網友們笑了，表示「這個有趣」、「這個也是非常值得罷掉的對象！罷王2.0！」「民進黨真可憐，好像只要反對他們的就是韓粉、就是中共同路人」、「買一送一啦」、「提早恭喜，不一定是搞錯啦」、「他也是放假新聞的一員！還曾被國防部和海巡署打臉，重點是他是餵毒給台灣人民的萊立委，一切以民進黨和自身利益為主要。」

(中時新聞網)