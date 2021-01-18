頂呱呱上個月打出「地表最辣漢堡」辣味炸雞堡，挑戰嗜辣族極限。（頂呱呱提供）

麥當勞去年限定推出韓式炸雞，滿足國人偽出國的味蕾。（麥當勞提供）

大成食品舒迷雞胸肉，於7-11單一通路銷售，去年賣破200萬片。（大成食品提供）

大成欣光食品法式舒肥嫩雞胸，全家獨家販售，獲2020年銀髮友善食品獎。（大成食品提供）

資深品牌行銷兼社會觀察家劉人豪。（本人提供）

據行政院統計，2019年國人吃掉近2.4億隻雞，且每年消費雞肉達40公斤，已經超越豬肉的36公斤。資深品牌行銷兼社會觀察家劉人豪表示，雞肉的優點諸多，相較於牛、豬肉，雞肉受到宗教信仰的影響最小，即便在東南亞這些宗教眾多的國家，雞肉亦是民眾選擇最廣泛的肉品。而近年台灣速食業者也對炸雞下足功夫，從引進韓式炸雞，到以威士忌混搭聯名話題，都看準雞肉市場的求新求變。

國內雞肉供應龍頭大成集團表示，因健身意識興起，帶動雞胸肉系列成為熱賣品項之一，像近年網購夯品「黃金脆皮雞腿排」，因單片單包、已進行調味，方便消費者調理；加上氣炸鍋盛行，也帶動了去骨鹽酥雞類產品顯著成長，未來快速調理的小包裝冷凍食品，是品牌持續研發的方向。例如獨家供給7-11販售的「舒迷雞胸肉」，是市場唯一使用低溫舒肥法烹飪，並量產的雞胸肉，去年在7-11賣破200萬片，較前年翻倍成長。

另大成欣光食品獨家供應全家販售的「法式舒肥嫩雞胸」，原本也針對健身族群，卻意外在去年拿下2020銀髮友善食品獎，擁有咀嚼容易、簡單備餐 拆袋即食的優點，在銀髮族中也造成熱銷。

速食業部分，劉人豪觀察，速食業者在炸雞變化上也下了許多功夫，例如原先以販售比薩為主的拿坡里，近年推出炸雞專門店，更被戲稱「被比薩耽誤的炸雞店」；而頂呱呱在去年也推出號稱「地表最辣」的辣味炸雞堡，將炸雞市場延伸。麥當勞更推出指定部位肉的炸雞組合、推出限定韓式炸雞；肯德基行銷創意多，如大阪燒炸雞、噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡。都可看見各業者不斷地求新求變，看重雞肉市場的普遍性。

(中時 )