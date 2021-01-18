部立桃園醫院爆發群聚醫護感染事件，至今已有5名醫護陸續確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示有看到該院在管控上的隙縫，如今有專家揭露除分艙分流不夠確實外，醫療照護人員的健康監測未執行也是這次爆發群聚感染的一大關鍵。

知名感染科專家指出，這次桃園醫院出現一採陰性的人員接續工作的情況，顯示該院並未建立整套的健康監測計畫，依照北部某醫學中心的管控規範，醫護人員當出現發燒又有感冒症狀時，就應該就地停止醫療行為，並向主管報告後才能去就醫，而不是自己跑去就醫，但這次卻看到桃園醫院出現類似情形，難怪會爆發院內群聚。

專家也指出，位在桃園的大型醫院因距離國門相當近，必然是指揮中心指定為專責醫院的首選，所收治患者也在國內名列前茅，目前雖無法斷定這次院內感染與該院所負荷的醫療量能有直接相關，但仍盼指揮中心未來協調北中南的醫學中心，一起分擔照護壓力，以降低出錯機率。

(中時 )