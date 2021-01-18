今年大學校長會議1月28日、29日在雲科大舉行，公私立大學都要求調漲學雜費。對此，教育部表示，學雜費調整議題，宜考量整體經濟環境、弱勢家庭學生負擔、學校教學資源等因素，樂見校長們於校長會議提出相關校務及財務資訊公開配套機制、調整幅度要件及公式等建議，教育部會與大學共同積極尋求各界共識。

教育部凍漲學雜費多年，讓大學苦不堪言。在今年大學校長會議中，有一個議題是談學雜費是否該調漲，許多校長紛紛對外釋出訊息，指學雜費已凍漲17年，他們快受不了了，公私立大學校院協協進會將提出學雜費調整公式，希望在校長會議中找到共識。

教育部表示，現行大專校院學雜費調整皆係依「專科以上學校學雜費收取辦法」辦理，學校於完成校內相關資訊及研議公開程序後，經本部審議及核定者，得辦理學雜費調整事宜，爰本部並未凍漲各校學雜費，且查近3學年度學雜費申請調整者，107學年度計有16校、108學年度計有2校，109學年度則尚無學校提出申請。

(中時 )