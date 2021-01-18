民進黨桃園市議員王浩宇16日遭罷免成功後，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免投票將於2月6日舉行，引起各界關注。對此，資深媒體人謝寒冰分析，罷捷能否成功的關鍵，在於一定要凸顯出黃捷從頭到尾就只是民進黨的鷹犬，對攸關食安的萊豬議題選擇逃避，才能爭取中間選民加入罷免的行列。

謝寒冰今(18日)在臉書上表示，黃捷看到王浩宇低調依然被罷免，這次一定會想辦法升高到意識形態對決，鼓動藍綠選民各自歸隊，這樣她才有勝算。因此，謝寒冰認為，要罷免黃捷，一定要凸顯她從頭到尾就只是民進黨鷹犬，真正攸關民眾安全的萊豬卻選擇逃避，這樣才能獲得中間選民的認同。

網友們也留言回應，「鳳山人啊！加油團結罷捷」、「綠的朋友要思考，罷免掉黃捷民進黨才會好」、「黃捷單單挺萊豬這一項就值得被罷免！鳳山民眾的眼睛應該是雪亮的」、「善良的鳳山選民們，傾巢而出，再次展現民意，罷免掉萊豬議員黃捷」。

此外，罷捷總部發言人徐尚賢今天也在直播中表示，黃捷的罷免案並不是報復性罷免，而是因為黃捷在鳳山區做的事情，讓他看不到希望，因此必須得出來除掉毒瘤，這是民主價值展現，「但我不是為了任何人，是為了國家未來，所以站出來負起公民責任。」

黃捷看到王浩宇低調依然被罷免，這次一定會想辦法升高到意識形態對決，鼓動藍綠選民各自歸隊，這樣她才有勝算～所以要罷免她，一定要凸顯她從頭到尾就只是民進黨英犬，真正攸關民眾安全的萊豬卻選擇逃避，這樣才能獲得中間選民的認同～ 由謝寒冰發佈於 2021年1月17日 星期日

(中時新聞網)