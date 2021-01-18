今年66歲的「饅頭阿嬤」董育嫻，曾經在職場上叱吒一時，但卻在退休前夕，因故負債累累。然而，董育嫻不向命運低頭，她一手揉饅頭、一手照料罹患癲癇症的兒子，重新站起來。如今，董育嫻已不再賣饅頭，平時勤於寫作，10年來她寫下無數動人文章，其中一篇《與癲癇共處的日子》更是幫助無數癲癇家庭，董育嫻也將稿費全數捐出，傳遞善念。

董育嫻是屏東人，年輕時擔任保險業務，雖然當時僅有國中學歷，但憑藉不錯的口條與交際手腕，一路升上處經理，人生一帆風順。董育嫻的大兒子患有癲癇症，為陪伴兒子，董育嫻決定與兒子一同就讀高職夜間部，過著白天上班、晚上陪讀的生活，日子雖然辛苦，卻是甜蜜負荷。

退休前夕，董育嫻因為人作保，不僅賠光積蓄，更欠下3000萬元鉅款。屋漏偏逢連夜雨，董育嫻陪伴癲癇兒一路讀書、就業，最終雖盼得兒子成家立業，但卻遭媳婦詐騙，兒子不僅深受打擊、終日不語，還因丈夫罹患肝硬化，家庭經濟狀況急轉直下，苦不堪言。

不過，董育嫻並沒有被逆境打敗。董育嫻憶起年輕時，曾學過捏饅頭，因此全家搬遷至台南開饅頭店，一家人同心協力，靠著饅頭事業，一點一滴還清債務。董育嫻的故事後來傳為美談，不少人稱呼她是「饅頭阿嬤」，董育嫻伴兒一生的動人故事，更讓她獲選模範母親。

談到如何走過人生低谷，董育嫻笑說，寫作是她最大的興趣。「人的回憶會抹滅，但文字卻是永遠的。」董育嫻10年前加入台南社區大學寫作班，在老師吳茂成鼓勵下，提筆寫下自己的故事。董育嫻笑稱，自己只有高職學歷，筆耕時，書桌上一定要有一本字典，才能安心創作。

董育嫻稱，寫作就是記錄日常，不一定只有大文豪或是大人物，才能動筆創作，即使是像她一樣不太識字的人，都能享受「爬格子」的快樂。董育嫻曾創作一篇名為《與癲癇共處的日子》的文章，記錄伴兒克服癲癇的過程，並投稿至台南市癲癇之友協會，還獲得一筆600元稿費。董育嫻稱，雖然只有600元，但卻是對她的肯定，她也捐出稿費，傳遞善念。

寄情寫作10餘載，如今董育嫻已退休，偶爾擺攤販賣空氣鳳梨，也尋找創作靈感。兒女大多成家立業，孫女還順利錄取理想大學，董育嫻笑說，孫女偶爾還會拿學校作業來請教她，自己仿佛成了「Google」，退休生活美滿愜意。

(中時 )