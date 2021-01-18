外交部長吳釗燮接受海地共和國新任駐台大使戴尼斯呈遞到任國書副本(外交部提供)

海地新任駐台特命全權大使戴尼斯今天拜會外交部長吳釗燮呈遞到任國書副本，吳釗燮表示戴尼斯經驗豐富，盼攜手深化兩國邦誼。戴尼斯則希望能藉由海地在加勒比海地區鄰近美國的地緣優勢，與台灣建立「公私合作夥伴關係」（PPP）創造契機，以擴大合作。

吳釗燮今天與戴尼斯就兩國共同關切事項廣泛交換意見。吳釗燮首先歡迎戴尼斯大使履新，並表示戴尼斯經驗豐富，未來盼與戴尼斯大使攜手深化兩國邦誼。他也請戴尼斯向海地摩依士總統轉達台灣政府與人民對海地長期支持台灣國際參與的謝忱。

戴尼斯強調，台灣是海地重要的盟邦，感謝台灣在海地進行各項增進海國人民福祉的合作計畫，並表示任內將盡力促進提升兩國各領域的合作與交流。

在經貿方面，他期盼能藉由海地在加勒比海地區鄰近美國的地緣優勢，與台灣建立「公私合作夥伴關係」（PPP）等創造契機，以擴大合作。

戴尼斯為海地資深外交官員，曾經駐節美國、德國、加拿大、多明尼加、瑞士等國，也曾擔任海地勞工部長及國防部長等重要職位，並在海地工商會主席任內（2000年至2016年）三度訪問台灣。

(中時 )