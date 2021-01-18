桃園國際機場第三航廈工程招標土建工程，18日第二階段規格標開標，由Samsung C&T Corporation與榮工工程共組團隊投標，並通過審查，桃機公司預計1月28日召開評選會議，若該團隊通過評選，可望於農曆年後簽約、並動工。

桃機第三航廈設計雖在2016年完成國際競圖，不過由於設計繁複、興建技術難度高，工程招標經過多次招標，卻沒有廠商投標而流標，不僅全案預算提高預算至800多億元，主體工程的土建、機電分柝二標，加上多次與廠商座談溝通優化招標條件，終於有廠商出手投標。

其中，總預算445億元的土建工程，去年8月第一階段資格標共有大陸工程、日商華大城營造，以及三星、榮工等二個團隊通過資格標，不過大陸工程團隊並未投第二階段規格標，由榮工公司團隊一組投標並通過規格標審查。

總預算機電工程的部分，去年11月第一階段資格標有亞翔工程，以及士電、東元、百總工程團隊等二組廠商投標，預計4月9日開標。

桃機公司表示，第三航廈土建工程將於1月28日召開評選會議，屆時將由評選委員評選決定榮工團隊是否為最優勝團隊；若經評選合格，桃機公司與顧問團隊將與得標廠商攜手，共同為國人打造未來國門。

桃機第三航廈北登機廊廳、主體航廈、南登廊廳將採取分階段施工、營運，工期分別為42個月、52個月、60個月，若後續招標順利，可望在2024年、2025年、2026年分階段完成，預計2026年第三航廈可望全區完工啟用啟用。

桃機公司表示，第三航廈設計容量，整體可滿足年容量4,500萬人次出入境需求，其中直接與第三航廈連接的南北廊廳可服務2,000萬人次，未來新增遠端衛星登機廊廳，可再增加旅客候機年容量2,500萬人次。

(工商 )