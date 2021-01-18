信義鄉豐丘國小校舍改建，18日動土。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉同富國中新建師生宿舍，斥資2060萬元，經過2年半興建，18日落成啟用；信義鄉豐丘國小已有半世紀歷史，且是「老背少」的建築，校舍安全及衛生都堪虞，縣府爭取教育部1億1039萬專款補助，也在18日動土。

同富國中師生宿舍落成，落成揭牌典禮，包括立委許淑華、縣議員全文才、謝明謀、蕭志全、陳淑惠及縣議會祕書長陳國忠、教育處長陸正威、信義鄉長全志堅、信義鄉農會總幹事黃志輝等人都前往祝賀。

南投縣長林明溱指出，同富國中新建師生宿舍，獲教育部補助1370萬元，縣府也設法籌措出689萬元配合款；新宿舍可提供校長、教師及學生共31個床位，3層樓建築擁有完善的衛浴、晾曬衣物空間、櫥櫃、書桌等設備，解決師生住的問題，還能發揮課後輔導、夜光天使補救教學，及會考前留校溫書。

許淑華指出，原鄉國民教育資源普遍不如都會區，受限交通，師生住宿需求更是一大難題，未來，縣內國中、小學如有教學或設備更新改善需求，她一定配合縣府爭取中央資源。

信義鄉豐丘國小老舊校舍將拆除重建，未來2年改建期間，由豐丘教會提供師生教學場地；並由南投縣長林明溱、立委許淑華，縣議員全文才、蕭志全、石慶龍，信義鄉長全志堅、信義鄉農會總幹事黃志輝、縣議會祕書長陳國忠、教育處長陸正威、豐丘校長史新建等人共同執鏟動土。

全文才指出，豐丘國小校舍重建工程動土，圓了師生及家長的夢，新校舍完工後，不僅能讓師生在最現代化的校園教學成長，學校與社區居民互動交流也將更密切；希望縣府在品質第一的前提下，加速施工進度，早日讓豐丘新校舍完工啟用。

(中時 )