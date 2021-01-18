資深媒體人周玉蔻今早在廣播節目爆料「案856是該院治療新冠肺炎的主治醫師」，引起網友討論。中央流行疫情指揮官陳時中下午回應，案856並沒有負責新冠肺炎病人，打臉周玉蔻說法，說明此為「假消息」。國民黨台北市議員徐巧芯稍早證實，她已具名向衛福部署長信箱具名檢舉，周玉蔻明顯已違反傳染病防治法，公然散佈假消息。
原來，今(18日)上午，周玉蔻在節目上爆料，指昨天17日新增的確診醫師案856，是該院治療新冠肺炎的主治醫師。而其實周玉蔻已非首次搶先指揮中心公布確診個案資料，1月12日周她曾將桃園某醫院的確診醫護背景及醫院等資訊公布，還提到醫師是在插管時被噴濺到而感染，相關訊息直到下午指揮中心才公布。
而徐巧芯卻曾因公布紐籍機師及廣明妹足跡，遭陳時中警告有違法之虞，還要求政風查洩密人員，陳當時強調疫調只能由指揮中心統一公布。
對於周玉蔻「違反傳染病防治法，公然散佈假消息」，徐巧芯同日透過臉書發文表示，周姓主持人在媒體上公然散佈假消息，明顯已違反《傳染病防治法》條文，自己已具名舉發，她請衛福部依法開罰50-300萬元，並po出自己向疾管署舉發的截圖。
而據2019年5月24日三讀通過「傳染病防治法」部分條文修正草案，違法散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害，罰金上限將從現行新臺幣50萬元調高至300萬元。
(中時新聞網)
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