草莓季來了！18日邀請藝人汪建民、旅遊美食部落客吃心、蔡慧君（快樂的過每一天）、柯蘿依Chloe、南國、肉魯、凱開與策展人黃耀寬，及擁有11家店的漫時光早午餐創辦人徐皖台共九位網路意見領袖，聯手力推「TC巧舖草莓季」，並推薦「世界金牌可可豆暨銀牌巧克力」得主TC巧舖推出的「粉紅戀歌：草莓少女心巧克力」！

這次以金牌可可豆搭配新鮮草莓，採用粉紅夢幻紛色系，因不加防腐劑，冷藏的最佳賞味期只有一週，且限量1,000盒，銷售期間只有1/15（五）－2/05（五），引起不少粉領族的少女心大噴發！

TC巧舖創辦人邱濬宇感激表示，返鄉投入可可產業長達八年多，欣見「屏東可可」已成台灣之光，更是屏東金字招牌，未來，甚至是打亞洲盃或世界市場的明日之星。

感激消費者的疼愛，邱濬宇強調，TC巧舖會跟可可農們風雨同路，承擔起發展可可產業鍊，以及與農民共好的重責大任，秉持善待土地與款待消費者的心，持續推出好產品。

藝人汪建民說，TC巧舖榮獲2018年世界巧克力大賽（ICA）可可豆金牌，與2019年英國皇家學院（AOC）巧克力大賽銀牌與銅牌，儼然是台灣之光，搭配草莓不僅色彩繽紛，每一口都可以感受草莓的鮮甜與金牌巧克力豆的豐富果香。

全世界只有台灣可可產業，從產地到餐桌的距離如此之近，汪建民解釋，不只是屏東大武山泉水甘甜、TC巧舖的可可有種淡淡的鳳梨與芒果清香，那種帶有屏東熱情、溫暖與友善的味道，只有品嚐過才知道！

實體通路獨家銷售的漫時光早午餐創辦人徐皖台強調，長期力挺屏東小農，而TC巧舖是長期的品牌夥伴，像搭配萬丹酪農的「金牌巧克力可可」就是銷售常勝軍；為力挺TC巧舖，1／25（一）－1／31（日）期間，漫時光會員在各門市都享有「金牌可可買一送一」優惠，且民眾在1／15（五)－2／05（五）到漫時光門市購買TC巧舖的「粉紅戀歌：草莓少女心巧克力」都享有專屬優惠。

策展人黃耀寬強調，屏東有38個可可品牌，獲世界大獎殊榮的品牌多達七個，年輕的邱濬宇夫婦殷實誠懇、求知若渴且虛心若愚，屢獲世界大賞殊榮而誠樸依舊，更用客家人的硬頸精神打造產品，自我的嚴苛只為了對消費者負責。

為振興屏東可可產業，為可可產業與可可農打氣，黃耀寬說，特地邀請汪建民與漫時光等單位，並與TC巧舖設計出季節限定款的「粉紅戀歌：草莓少女心巧克力」，且限量銷售1,000盒，銷售時間僅22天，盼可可農們振作，別因市場波動就放棄夢想！

知名美食旅遊部落客吃心指出，自己喜歡吃巧克力，至少吃過近百品牌的巧克力，但最鍾情台灣可可，且TC巧舖是青年返鄉，翻轉檳榔產業升級到可可產業的指標力量，形成可可品牌直接跟本土可可農採購的正向循環，因此，特地聯手力挺！

(工商 )