危老政策上路，老屋春天再現，而且愈南部房價漲愈兇，根台灣房屋統計六都屋齡30年以上的老屋近四年來房價變化，台南老屋房價一舉從個位數上漲到每坪12.8萬元，漲幅37.6％六都最高，台中市、高雄市漲幅各有23.1％、19.5％，不過台北市、新北市各僅有6.3％、1％，近年房價漲勢「南強於北」的趨勢在老屋市場，更為明顯。六都中以台南老屋身價漲幅最高，從2017年每坪9.3萬，上漲到2020年的每坪12.8萬，台灣房屋台南成大加盟店店東歐明東表示，危老重建、房價基期低，加上龐大的觀光商機，老屋做為商業用途，創造更大效益，讓台南老屋房價水漲船高。

歐明東指出，台南文化底蘊深厚，後疫情時代的國旅熱潮，觀光商機龐大，除了安平老街、國華街等觀光老街，許多原本不起眼的巷弄老屋，也接連打造成極具特色的文創商店，進而形成特色老街。

如神農街、正興街就是最具代表性的新興旅遊商圈，台南老屋不論買來出租或轉售都相當吸引投資人目光，如位於神農街一棟屋齡86年老屋，曾以近3千萬總價成交，轉租作為文創商店，知名的百年酒樓「寶美樓」，也由知名連鎖咖啡業者進駐展店。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，危老重建是政府為了加速市容更新而推動的政策，雖然危老的同意門檻為百分之百，但沒有最小基地面積的限制，且審議流程簡便，加上時程容積獎勵，因此近年老屋循危老途徑改建的風氣日盛，從2017年政策上路至2020年底為止，累計已核准1,236案，由於去年更進一步修法增加規模獎勵制度，可望進一步加速促進危老重建的推動。

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