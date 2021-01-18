北市北投蘇姓婦人遭詐騙集團以捐贈善款名義，詐騙10萬手續費，本月16日遭家人識破，以假鈔、冥紙誘捕車手並報警，沒想到，女車手竟是劉姓知名女書法家。她供稱，網路認識的日本人「中村」向他借帳戶捐善款，還要幫忙取包裹，不料淪自己卻成為詐騙幫凶，她辯稱自己是被害人不是車手，檢察官諭知劉女限制住居。

61歲劉女是某「書道協會」理事長，作品曾在公家機關展出，許多學生慕名學習書寫甲骨文、隸書及金文等10多種字體。去年年底，1名自稱「中村」的日本人拜她為師，並以宗教信仰的名義，借用他的帳戶，捐助善款給弱勢團體，劉不疑有他，出借帳戶且幫忙匯款，實則已淪為詐騙集團「第二層」車手。

另外，蘇姓婦人本月12日也接到同一組詐騙集團以利用臉書帳號主動攀談，手法如出一徹，利用宗教名義要捐助善款，但須先匯台幣10萬的手續費，對方則會捐助490萬英鎊的遺產，實則都是詐騙。

蘇的家人發現異狀，自知損失10萬，打算「誘捕」車手，本月16日晚上8點與集團約在文林北路的一處宮廟前，打算面交86萬現金，蘇的家人將假鈔、冥紙裝在紙箱後，一群人埋伏在路邊，劉女接獲「中村」指示幫忙取貨，但不知紙箱裝的是贓款，劉女打開紙箱，隨即被蘇婦的家人逮住，並通報警方，隨即被逮捕移送法辦。

劉姓女書法家喊冤，並稱去年年底，透過LINE群組認識「中村」，除了借帳戶給日本人外，還幫忙匯款，不知道16日的紙箱裡面裝的東西是什麼。警方懷疑劉也是被害人，利用宗教信仰取得被害人信任，再欺騙幫忙取款，女書法家不僅是詐騙的被害人，也是詐騙的車手，等於被扒二層皮。

(中時 )