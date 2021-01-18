1艘無船名貨輪18日清晨擱淺在澎湖西吉嶼岸際，澎湖海巡隊接獲通報趕往救援，卻發現船上及島上都沒有人，目前仍持續戒護中，待海象趨緩後將登船查看。

海巡署澎湖第八海巡隊18日上午10時20分接獲第東吉安檢所通報，於西吉嶼北方岸際發現1貨輪擱淺，請求派艇前往協處。

貨輪擱淺岸際恐釀成重大油污染事件，海巡署統合第十三巡防區指揮部所轄第八澎湖海巡隊及第七岸巡隊成立緊急應變中心，同時聯絡空勤總隊及澎湖縣政府環保局協處。

澎湖海巡隊緊急動員線上10061巡防艇、高雄艦及增派10066巡防艇提前入勤前往查處，經巡防艇及直升機查看，發現貨輪擱淺於西吉北岸際，船上及西吉嶼上也沒有發現相關人員，同步使用無線電及廣播器聯絡也未獲回應。

澎湖海巡隊回報，所幸現場沒有發生油汙外洩狀況，巡防艇目前仍滯留現場持續戒護，後續待海象平緩後，將嘗試登船了解狀況。

(中時 )