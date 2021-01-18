865路公車延駛至豐原市區，沿線增加停靠東關路等多處站位。（台中市交通局提供／陳淑娥台中傳真）

大梨山地區聯外大眾運輸接駁更便利了！台中市865路公車18日起將由谷關延駛進豐原市區，串聯東勢、石岡、廟東夜市及豐原車站，每日提供4班次，大梨山民眾可直達豐原市區，不用再費時轉乘。

交通局長葉昭甫表示，865路公車原配合臨37便道管制時段，每日提供6班次往返谷關-梨山大眾運輸服務，以往梨山居民搭乘865路公車至谷關後，須再轉乘153、207、266、267、850等路線前往東勢、石岡、豐原、高鐵台中站及市區，但梨山前往台中市區仍較為不便。

葉昭甫指出，接獲民意後積極協調豐原客運，將865路公車其中每日4班次延駛至豐原市區，沿線增加停靠東關路、豐勢路至豐原市區等多處站位，不但可增加山城地區公車服務，也讓大梨山地區聯外大眾運輸接駁更為方便，節省換車轉乘的時間。

交通局說明，865路公車延駛豐原後，每班次除維持梨山地區居民保留座位外，如欲通過臨37便道往返谷關-梨山民眾仍需預約搭車。

865路公車已納入交通部推動公車先導QR code行動支付試辦路線，非市民朋友可使用手機行動支付，即可享半價優惠，市民則於綁定市民限定交通卡後，享10公里免費及超過10公里車資上限10元優惠。

(中時 )