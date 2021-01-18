嘉義市長黃敏惠與北園國小學童一起體驗下田稻秧。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、教育處長林立生與北園國小師生一起祭天祈福。（廖素慧攝）

嘉義市北園國小有一畝田、雞舍，提供學童種稻、養雞的永續生態課程探索，18日市長黃敏惠與學童一起體驗插秧種稻，赤腳踩在冷吱吱的田裡，感受「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的農家生活。

黃敏惠表示，「手把青秧插滿田，低頭便見水中天，六根清淨方為道，退步原來是向前」這首詩是插秧的寫實，也深藏寓意，這兩天有寒流來襲，孩子們下田體驗插秧，是環境教育也是惜福教育。

黃敏惠說，透過這樣的環境教育課程，讓孩子學習感恩，北園國小旁邊有水資源中心，這是文明進步的城市必要的設施，孩子對所生活的環境有體認及了解，會對環境有感情，進而有保護永續的觀念。

北園國小校長吳長頴表示，以前學校在校外農田讓學童體驗種稻，2017年改建後，在校內建置一畝田，就近提供學童種稻、觀察稻子生長，是環境生態教育的重要一環。

學務主任林雅芳說，學生受科技富豪比爾蓋茲說的「養雞脫貧」影響，興起養雞探索永續生態的想法，2018年學校建置雞舍，學生晨間到校及假日輪班整理雞舍，目前共養6隻雞，有2隻烏骨雞、3隻蛋雞及1隻烏骨雞與蛋雞混血種雞，有隻「胖仔」蛋雞本月下了14顆蛋，學生用來做蛋料理。

(中時 )