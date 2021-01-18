17年前，大陸江蘇省發生一起離奇毒殺案，一名已婚邱姓男子發生婚外情，被小三逼離婚，由於顧姓妻子的家族相當富有，邱男既想離婚，又不想失去妻子的家族人脈，於是暗中對妻子進行「慢性毒殺」計劃，2年後妻子果真遭他毒害，直接驗屍後真相才曝光。

邱男出生在一個普通的工人家庭，父母的薪水不多，他們每個月省吃儉用供他上學，生活相當清苦，邱男也很爭氣，先是考上大學，畢業後又攻讀碩士，唸的都是專業醫學，導師是當地名氣相當大的顧x榮，具有極廣的人脈，由於顧x榮的女兒與邱男的年紀相仿，又非常欣賞邱男，看好他是個可造之材，便把女兒介紹給邱男，最後果真成了他女婿。

正宮遭偷腥夫下毒，出現頭痛、頭暈症狀。(示意圖/Shutterstock)

有了恩師的相助，邱男剛步入社會就一帆風順，被岳父引荐到市區一家大醫院，還得到了豐厚的物質條件，加上妻子帶來的嫁妝，足夠他揮霍大半輩子。邱男雖順利成了顧X榮的乘龍快婿，他自己也很優秀，剛到醫院不久就為一名2月大的男嬰作了膽道微創手術，創下大陸成功首例，成了醫院裡的名醫。

2000年，邱男與妻子的第一個孩子女寶寶出生，一家二口變成三口，家庭更加幸福美滿，但 2003年9月11日深夜，邱男突然大叫一聲，隨即緊急叫來救護車將妻子送醫，原來妻子得了「怪病」，時常出現頭暈，頭痛症狀，到醫院都檢查不出病因，但這次病情相當嚴重，肚子隆起，渾身呈現青紫色，瞳孔逐漸放大，嘴角還殘留著多餘的嘔吐物，又跟之前一樣，還是檢查不出究竟哪裡出了問題，不幸的是，妻子最後不治病逝。

人夫用醫用麻醉劑毒害妻子，正宮遭毒害後胃內與血液中含有大量氯氨酮。（示意圖／美聯社）

妻子突然辭世，邱男一度拒絕法醫驗屍，認為這對妻子大不敬，後來拗不過眾多親朋好友要求要「真相」，只好無奈點頭同意。法醫驗屍後，赫然發現她的胃內與血液中含有大量氯氨酮，這是一種醫用麻醉劑，少量使用就能使人意識模糊，一旦過量就會導致死亡。

顧女病逝的真相竟然不是自然死亡，而是被「毒死」。邱男成了最有可能下毒的嫌疑人，於是，警方將邱男抓來詢問，最終邱男自知紙包不住火，於是說出了真相，原來，當年他為了娶妻子，不惜拋棄漂亮女友，功成名就之後，又移情別戀，愛上了一個年輕女醫生，2人始終保持曖昧的關係，後來，女醫生逼迫他離婚，因為不願意失去顧家的人脈，於是想出了毒殺妻子的計劃，這個計劃進行2年之後，妻子果真被他毒死。

(中時新聞網)