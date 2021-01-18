台南社區大學公民報導者班已開班10年，培育無數台南公民寫手，從採訪台南的百工人物，到詳實調查報導，每年學員都會出版《土道》雜誌，至今已出版11期，為台南市第一本公民創辦的公民文學雜誌。12期《土道》雜誌近日出版，以「嘗不住的滋味與想念」為題，同時還帶入新冠肺炎疫情、南山公墓等相關議題，以文字記錄台南，朝倡議方向前進。

本期《土道》以「嘗不住的滋味與想念」，專題報導父母為子女手作的美食，從幸福的滷麵、刈稻工的點心粥，寫到阿嬤的雞肉絲菇，篇篇讀來、回味無窮，令人感動。學員還共筆記錄去年疫情下的驚慌與牽掛，書寫為親友送終的出山之路，從飲食、疾病到送終，回觀南山公墓保存的重要性，也為反思台南文化立都十周年，寫下在地公民文學新篇章。

同時，公民報導者班師生經過一學期討論企畫，近日也於台南公會堂策辦「以筆喚公民」─土道《十周年》公民文學展。學員林淑卿以素人畫筆，繪製10年的採訪故事地圖；許雅緻、林淑卿、韓麗瑛3位學員，則特別設計「嘗不住的滋味」互動區，邀請市民筆繪生命中難忘的料理美食滋味。

展區也特別設置「台南文化立都」倡言欄，呼籲市民為台南文化立都十周年把脈，提筆書寫公民觀點的文化治理願景，以及應興應革的文化政策。

學員紛紛表示，以筆喚公民─土道《十周年》公民文學展的策展過程，讓大家更加了解，寫作是從自己的生活開始，而當進入《土道》公民文學雜誌出版，就必須要有伙伴、社群互相扶持，要相信伙伴，才有機會走向未來的10年，甚至更長、更久。

本次展覽時間為即日起至1月30日，23、24日下午，也將邀請《報導者》創辦人何榮幸、中正大學教授管中祥，一起來與談公民報導者的希望與可能，歡迎市民一起來參加。

(中時 )