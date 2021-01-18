屏東好好多一度，讓您「春遊屏東宿省千元」!從1月27日起至3月7日止，屏東縣政府推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案，縣長潘孟安18日在記者會中宣布優惠措施，凡自由行旅客入住活動合作旅宿業，即可享有每房政府補助500元，業者加碼優惠500元，共現省 1,000元的住宿優惠，而且省下千元外還能抽大獎，邀請全國民眾規劃遊程，「牛年旺返」就在屏東。

從前年底的秋冬遊補助、去年的安心旅遊補助， 都呈現補助確實能吸引民眾出門遊玩，相對振興了觀光收益，為此，屏東縣政府與縣境內旅宿業者一起合作，共同推出你五百、我五百，縣府拋磚引玉、業者共襄盛舉，大家齊力邀請遊客春遊屏東宿省一千。這項活動有多重優惠，除住宿省下千元，參與網路留言分享者、前五千名實際入住者、實際入住者都有不同的加碼優惠措施。

第一重加碼優惠－臉書分享就能抽好禮，從1月20日起至1月26日止，在屏東縣政府交通旅遊處官方FB粉絲團「屏東GO好玩」按讚留言分享及tag好友，就有機會抽到凱撒飯店、福華飯店、怡灣飯店及亞曼達住宿券；另有按讚留言集氣加碼送，該PO文只要留言參加人數破千人，就再加碼抽洋蔥糕禮盒，讓您甜蜜健康過好年。

第二重加碼優惠則是住宿享優惠活動，民眾只要登入這次活動補助系統，並於活動期間確實入住，就可享有住宿省一千元的優惠，且前5,000名入住者還加碼享有 klook折價優惠碼，好運的你只要來屏東玩，很可能住宿、交通與門票，豐富的優惠通通送給你。

第三重加碼優惠則是住宿再抽獎活動，3月7日「春遊屏東宿省千元」活動結束後，只要在活動期間有確實入住此活動旅宿業的旅客，都可直接享有抽獎資格，獎品有iphone12、飛利普氣炸鍋、LG 掃地機器人、50吋電視、行李箱等共70個大獎等著你。

「春遊屏東宿省千元」活動補助期間（1月27日起至3月7日止，過年期間2月12至16日與228連假2月27、28日不適用，整個屏東縣都很熱鬧。在屏東市區內「舊市萬勝」299屏市玩到飽活動，週週出團，讓您有吃有掠；而文青路線的勝利星村也正舉辦浪漫有春－VIPGO購節活動；年年讓您迎新春的屏東熱帶農業博覽會活動，30公頃園區、26個特色主題，還有以職棒五支球隊吉祥物為圖騰的彩繪稻田，絕對是您走春的最佳選擇；而閃亮耀眼的屏東綵燈節，以「繁花盛艷」為主題，以「屏東好繪」為策展主軸，透過「花」、「繪」、「讀」、「宴」四個主題，帶您走進萬年溪，體驗屏東的「好繪」與「好會」；當然微涼而多一度的屏東，熱門又具特色的落山風藝術季、四重溪溫泉季，這多一度的屏東，都暖心邀您一起來「牛年旺返」就在旅遊屏東。相關活動訊息歡迎搜尋屏東縣政府交通旅遊處官網（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）及官方FB粉絲團@屏東go好玩 （https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/）查詢。

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